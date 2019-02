Am sechsten Spieltag der Bezirksliga Oberschwaben ist das Wangener Badmintonteam auswärts gegen Altshausen 5 und Bad Waldsee angetreten.

Gestartet wurde Altshausen 5. Das erste Herrendoppel Mair/Schoder gewann glatt in zwei Sätzen, während das zweite Herrendoppel Bendel/Burkert sich geschlagen geben musste. Dafür holte sich das Damendoppel Reichart/Herz einen im dritten Satz hart erkämpften Sieg. Danach gewannen die Wangener alle Herren-Einzel. Hermann Schoder konnte sich im ersten Herreneinzel in zwei Sätzen durchsetzen, während Henri Burkert im zweiten Herreneinzel drei Sätze für den Sieg benötigte. Johannes Bendel gewann das dritte Herreneinzel. Leider verletzte sich sein Gegner im ersten Satz so schwer, dass danach auch das gemischte Doppel kampflos an die Wangener ging. Birgit Reichart musste noch einen Punkt im Dameneinzel abgeben und verlor ihr Spiel im dritten Satz. Damit stand es am Ende 6:2 für die MTG Mannschaft.

Das zweite Spiel des Tages wurde in Bad Waldsee ausgetragen. Hier führten die Wangener Badmintonspieler schon mit 3:0 Punkten nach den Doppelpartien wobei das Damendoppel kampflos an die Wangener ging. Bei den Einzeln punktete Herman Schoder im ersten Herreneinzel und Henri Burkert erkämpfte sich den Sieg im zweiten Herreneinzel. Auch Johannes Bendel setzte sich problemlos im dritten Herreneinzel durch. Nachdem sich Birgit Reichart im Dameneinzel gegen eine starke Gegnerin geschlagen geben musste, holte das gemischte Doppel Birgit Herz/ Simon Mair den siebten Punkt. Damit stand als Endergebnis ein 7:1 Sieg für die MTG fest. Mit diesen beiden Erfolgen kletterte die MTG Mannschaft auf den zweiten Tabellenplatz.