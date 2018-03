Mit Sommerreifen auf schneeglatter Straße

Seine Sommerreifen sind einem 22-jährigen Autofahrer zum Verhängnis geworden, als er er am Donnerstag gegen 23 Uhr die Kreisstraße 7990 befuhr.

Wie die Polizei berichtet, kam der junge Mann mit seinem Daimler-Chrysler in einer Linkskurve zwischen Haslach und Schattbuch von der schneeglatten Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte mit seinem Auto frontal gegen einen Baum. Während der 22-Jährige unverletzt blieb, entstand an seinem nicht mehr fahrbereiten Wagen Sachschaden in Höhe von rund 40 000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.