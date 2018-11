Die Teams des TV Eisenharz und der MTG Wangen Turnschule haben den letzten Wettkampf der Schülerliga weiblich im Gerätturnen bestritten. Es nahmen insgesamt 57 Teams aus ganz Oberschwaben an der dreiteiligen Wettkampfserie teil.

Die Turnerinnen turnen an allen vier Geräten Sprung, Reck, Schwebebalken und Boden vorgegebene Pflichtübungen. An jedem Gerät fließen die drei höchsten Bewertungen in die Mannschaftswertung ein. Die besten zwei Platzierungen aus insgesamt drei Wettkampftagen ergeben dann die Endplatzierung der Teams.

Das Teilnehmerfeld der E Jugend (Jahrgänge 2010/2009) zeigte sich in diesem Jahr sehr stark. Tilda Zimmer, Mia Heinrich, Leandra Pervorfi, Maria Zell und Leni Hille von der MTG Turnschule konnten sich sehr gut behaupten. Mit sauberen Überschlägen auf den Mattenberg und fehlerfreien Vorstellungen am Reck erarbeiteten sie sich einen guten Vorsprung und gelangten so auf den siebten Rang von 18 Mannschaften. In derselben Altersklasse gingen für den TV Eisenharz Emma Reich, Tina Rait, Malin Schlitter, Felizitas Müller, Luisa Mayer und Marie Teiber an den Start. Mit durchweg sicheren Übungen erreichten sie den dritten Platz und mussten sich nur den Teams aus Weingarten und Ailingen geschlagen geben.

In der D-Jugend (Jahrgänge 2008/2007) traten Mirijam Weber, Vera Teiber, Antonia Sigg, Antonia Groß, Lina Hertkorn und Mareike Mayer für den TVE an. Sie präsentierten sich gut und belegten Rang sechs von insgesamt 16 Mannschaften. Für das Eisenharzer Team der 12- und 13-jährigen (C-Jugend) turnten Selina Reich, Lina Dold, Lisa Baldauf und Carina Weber. Am ersten Wettkampftag fiel es den Turnerinnen noch etwas schwer, sich gegen die Konkurrenz zu behaupten. Durch intensives Training, insbesondere am Sprungtisch, konnten die Mädchen am zweiten und dritten Wettkampftag dann Punkte gut machen und sich nach vorn auf Tagesplatzierung fünf kämpfen. Im Endergebnis erreichte das Team Rang 7.

In der offenen Klasse traten Frauen und Mädchen ab Jahrgang 2006 und älter an. Das Team der Turnschule bestand aus Jasmin Ibelshäuser, Finja Miel, Alina Turra, Alina Stüber, Selina Mittmann und Sophie Seidel. Sie konnten ihre Trainingsleistungen abrufen und wurden mit jedem Wettkampftag sicherer in ihren Übungen. Platz acht hieß es für sie nach drei erfolgreichen Wettkampftagen. In der gleichen Altersklasse trat auch ein Team des TV Eisenharz an: Obwohl die Mädchen ebenso in der C-Jugend startberechtigt gewesen wären wagten sie sich schon in die nächst höhere Altersklasse.

Es gelang den Turnerinnen sehr gut, die schwierigeren Übungen dieser Wettkampfklasse überzeugend zu präsentieren und sie zeigten beim letzten Wettkampf mit der Tagesplatzierung zwei auch, dass sie in der Spitze mithalten können. Im Endergebnis erreichten die Mädchen den fünften Rang. Es turnten Sarah Weber, Maxima Kuisle, Leonie Möschel, Susanna Roth und Eva-Maria Netzer.