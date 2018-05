Mit Prato läuft es prächtig, bei La Garenne sind die Zahlen rückläufig

Der Partnerschaftsverein Wangen mit derzeit 244 Mitgliedern hat in der „Blauen Traube“ seine Jahresversammlung abgehalten. Die Berichte der Beiräte über die Aktivitäten 2017 und ein Ausblick auf das Programm 2018 standen im Mittelpunkt.

Nachdem Vorsitzender Walter Patschke einen kurzen Überblick über die derzeitige politische Lage in Frankreich gegeben hatte, sagte er zusammenfassend: „Am Beispiel der Städtepartnerschaften ist festzustellen, dass Europa im Kleinen und Konkreten gelingt. Trotz aller Schwierigkeiten ist es wichtig, dass wir uns für Europa und den Bestand der Verbindungen einsetzen.“

Patschke, der auch Vorsitzender des Beirats für die deutsch-französischen Beziehungen ist, hatte dabei die seit geraumer Zeit zurückgehenden Zahlen im Hinblick auf den Schüleraustausch im Auge. Und es stimmte ihn traurig, „dass sich die Begegnungen zwischen La Garenne-Colombes und Wangen überhaupt nur auf Schüler, den Wanderfreunden des Vereins „Foyer Esquimaux“ und einigen wenigen Offiziellen beschränke. Seine Erklärung: „Die Franzosen bekommen neben einem Grundbetrag keine weiteren Zuschüsse.“

2017 waren es insgesamt nur 98 Personen, die an organisierten Begegnungen teilgenommen haben. Sabine Braunmiller erzählte hier von der von ihr betreuten Schülerfahrt nach La Garenne, bei der 18 Jugendliche „viel von Paris gesehen haben“. Der Gegenbesuch habe dann gezeigt, „wie sehr die französischen Schüler unsere Stadt und vor allem das Freibad genießen konnten“. Eine besondere Freude war es für Patschke, die Bürgerfahrt zum Stadtfest nach La Garenne ankündigen zu können. Am 21. Juni 2018 geht es los, die Rückreise wird am 24. Juni sein.

Uneingeschränkt positiv verläuft der Kontakt zwischen den Städten Prato und Wangen. Dieter Hammer konnte auf eine Fülle von Aktivitäten in 2017 verweisen. Zusammengenommen 1188 Personen waren es, die an den unterschiedlichen Projekten auf beiden Seiten teilgenommen haben. Und es werden heuer sicherlich noch mehr werden, feiern Italiener und Deutsche doch den 30. Geburtstag ihrer Städtepartnerschaft. Ein besonderes Highlight wird dabei fraglos die Laufstafette sein, die sich am 21. Mai auf den Weg macht, um die rund 650 Kilometer bis nach Prato gegliedert zu bewältigen. „Ich laufe auch mit“, sagte OB Michael Lang, um aufzuzählen: „Wir werden 32 Männer und 18 Frauen im Alter von 16 bis 76 Jahren sein. Dazu kommen Rad- und Kfz-Begleiter.“

Nachdem Günther Hahnel die Zahlen der Kasse erklärt, der von Siegbert Schlor verfasste positive Prüfungsbericht vorgetragen war, und nachdem Frederik Braunmiller den Aufbau der Homepage vorgestellt hatte, nahm Kulturamtsleiter Hermann Spang die Entlastung des Vorstands vor. Und sagte: „Der Verein wird vom Vorstand engagiert geführt. Es war eine Menge an Organisation zu leisten.“

In seinem Grußwort dankte Lang zunächst allen, „die am Hinaustragen des europäischen Gedankens beteiligt sind“, und lobte: „Die Städtepartnerschaften werden gelebt!“ Nur wenn man an der guten Sache dran bliebe, wenn es ein „Geben und Nehmen“ sei, dann würde die „wichtige Arbeit an der Basis“ Früchte tragen. Den Anwesenden rief der OB zu: „Zeigen wir, dass wir echte Freunde sind und die Freundschaften auch praktizieren. Dann können wir in La Garenne, Prato und Wangen zu Recht von Brückenbauten aus Menschen reden.