„Mit Glück treffen Schauer am Freitag erst später ein“

Wie wird das Wetter an den vier Wangener Kinderfesttagen? SZ-Mitarbeiterin Susi Weber hat Wetterexperte Roland Roth von der Wetterwarte Süd dazu befragt.

Herr Roth, Wangen feiert an diesem Wochenende sein Kinderfest. Wie sind die Prognosen?

Fangen wir bei der guten Seite an: Am Donnerstag und freitags bis nachmittags sind wir auf der sicheren Seite und haben zwei sehr heiße Hochsommertage mit um die 30 Grad. Ab Freitagmittag oder -abend wird es zunehmend schwüler. Die Schauer- und Gewitterneigung steigt. Am Alpenrand – und damit auch in Wangen - hält ein leichter Föhn dagegen. Mit etwas Glück kann es sein, dass dadurch die Schauer und Gewitter erst später eintreten als im Bereich westlicher Bodensee. Detailliert sagen lässt sich allerdings erst am Freitagnachmittag etwas.

Wie sieht es am Samstag aus, beim Kinderfestumzug am Vormittag?

Da kann man sagen, dass Wangen am Samstag nicht vom Regen verschont bleiben wird. Allerdings gibt es zwischen den teils kräftigen Regenschauern oder Gewittern trockenere Abschnitte und Fenster. Zeigt sich die Sonne, wird es schwülwarm. Die Temperaturen schwanken zwischen 17, 18 Grad im Regen und 23, 24 Grad, sobald die Sonne hervorschaut. Der Sonntag verläuft ähnlich wie der Samstag.

Wir beobachten in Wangen, dass am Kinderfest-Wochenende – und vorwiegend am Freitagabend – häufig Regenfälle drohen. Gibt es da so etwas wie eine Wetterregelmäßigkeit?

Es ist häufig so, dass sich Mitte/Ende Juli für ein bis zwei Wochen wechselhaftes Wetter einstellt. In den Tagen vor den Hundstagen, die in diesem Jahr auf die Zeit zwischen dem 22. Juli und 23. August fallen, ist das wechselhafte Wetter der Witterungsregelfall. Dieses Jahr ist dies aber nicht so, denn das Wochenende ist nur eine kurze Unterbrechung des Hochsommerwetters. Anfang kommender Woche wird es erneut heiß und sonnig.