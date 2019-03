Eine tolle Hallendekoration, ein gut gelauntes Publikum und eine dreistündige Bühnenschau, die so bunt, lebendig und humorvoll wie selten war. Keine Frage, die Mitglieder des Musikvereins Karsee wissen, wie man zum fröhlichen Feiern animiert.

Eng war’s, schön war’s – so lassen sich die beiden Abende in der Turn- und Festhalle überschreiben. Und weil sich der Ball in diesem Jahr auf dem „Partyplaneten“ abspielte, waren die Kostüme entsprechend „außerirdisch fantasievoll“ gewählt worden. Vor allem von der Bühne herunter glitzerte und schimmerte es so, als wenn sich sämtliche Sterne hier versammelt hätten.

Mit „Jetzt ist Fasnetszeit, die Musikanten steh’n bereit“ wurde die Aneinanderreihung von Sketchen, Liedern und Kuriosem eröffnet. Da wurde die Geschichte von „Adam und Eva“ auf schwäbisch erzählt, „Bonzo der Türsteher“ wählte die um Einlass bittenden Gäste nach Gutdünken aus, Unverständnis rief der Kunde eines Elektromarktes hervor, der seine alte Schreibmaschine repariert haben wollte, und der am Schalter wartende Mann war froh, als Bankräuber die hinter ihm stehende Nervensäge kidnappten.

Die Lachmuskeln strapazierten zwei sich im Wellness-Tempel aalenden „Putzweiber“, die Fitness seines Tennispartners strapazierte ein „Links- und Rechtsschläger“, wie von Geisterhand ließen zwei Artisten einen Wasserball schweben, ein „leichtes Mädchen“ machte es ihrem Dauerbesucher nach einer Schönheits-OP schwer, sich auf sie erneut einzulassen, wie auch ein Männerballett nicht fehlen durfte.

Natürlich wurde auch „politisiert“. So regte das fehlende Feuerwehrhaus dazu an, bei der Wehr eingehende Notrufe per Sprachcomputer zu begegnen. Ganz nach der Art „Bei einem Mülltonnenbrand wählen Sie die 1, sollten Wohnung oder Dachstuhl betroffen sein: die 2“, um dann die ungeheuerliche Frage zu stellen: „Wenn Sie den Brand selber löschen wollen, dann sagen Sie einfach: Ja!“

Durch den Abend führte in gewohnter Weise das charmante Moderatorenpaar Dagmar Drumm und Klaus Feuerstein sowie die musikalischen „Lauser“. Zusammen mit einem Heer von Luftballons kehrte man auf die Erde zurück und war aufgefordert, noch eine ganze Weile das Tanzbein zu schwingen.