Mit der Broschüre durch den Wangener Sommer

Einen raschen Überblick über das Sommerprogramm des Gästeamts Wangen bietet die Broschüre „Wangener Sommer“ 2018. Wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist, fasst das handliche Heft das vielfältige Angebot zusammen, das vom Gästeamt in Zusammenarbeit mit vielen Partnern angeboten wird. Gäste und Einheimische, Kinder und Erwachsene, können so abwechslungsreiche Wochen in den Sommermonaten erleben, heißt es darin.

Auf den ersten Seiten sind die Veranstaltungen, Besichtigungen und Höhepunkte des Sommers übersichtlich in Kalenderform dargestellt. Weiter geht es mit Führungen durch die historische Altstadt, wie der samstägliche und über den Sommer auch montägliche Rundgang durchs Städtle. Immer wieder spannend sind laut Pressebericht die verschiedenen Themenführungen bis hin zu Besichtigungen, bei denen man alles rund ums Bierbrauen, ums Obstbrennen, um die Käseherstellung oder die Kaffeeröstung erfahren kann. Vom 2. August an kommen Gäste und Einheimische bei den beliebten Gästewanderungen am Donnerstag in Schwung und vor allem auf Wege, die nicht jeder kennt. Bei Halbzeit erwartet die Wanderer immer ein Vesper an einem schönen Platz.

Kinder und Jugendliche erleben eine tolle Zeit bei Führungen im Ritter- und Burgfräulein-Kostüm in der wehrhaften Stadt oder wenn der Wangener Stadtschreiber Geschichten erzählt. Spannend sind die Führungen rund ums Thema Wasser. Auch wieder im Programm ist das begehrte Pony-Reiten.

Musikfreunde finden Hinweise auf die beliebten Sommerabendkonzerte an der Stadtmauer, die internationalen Orgelkonzerte in St. Martin und die Festspiele Wangen. Radler, Schwimmer und andere werden beim Stöbern eine Reihe weiterer Tipps bekommen, die ihnen die Zeit im Sommer nicht lang werden lassen.