Mit 94 Jahren noch immer bei der Fasnet dabei

Einer der ältesten Besucher Wangens aus dem Ausland und der Wangener Fasnet ist in diesen Tagen zweifellos André Gavé. Der inzwischen 94-Jährige kommt seit Beginn der Partnerschaft mit La Garenne-Colombes ins Allgäu. Offiziell wurde die „Jumelage“ 1980 begründet. Doch bis zur Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde gab es eine Art „Eheanbahnung“, wie es Walter Patschke, Vorsitzender der französischen Abteilung des Partnerschaftsvereins Wangen umschreibt.

So war Gavé unter den drei Botschaftern, die 1979 von La Garenne-Colombes nach Straßburg fuhren. Dort wurde mit Wangen ausgelotet, ob es etwas mit der Freundschaft werden könnte. Es wurde. Und seither reist der frühere Gemeinderat und Beigeordnete nach Wangen, wenn hier gefeiert wird – auch zum Kinderfest.

„Ich kenne viele Wangener und ich habe hier Freunde, die ich gerne sehe“, sagt der erstaunlich rüstige Gast. An der Fasnet fasziniert ihn, wie fröhlich die Menschen miteinander feiern können. „Man spürt die Begeisterung, und es ist einfach schön, wenn man erlebt, wie ungezwungen die Menschen dabei miteinander umgehen.“ Schon lange gehört der Besuch des MTG-Balls zum festen Programm für Gavé. Inzwischen will er es dort ein bisschen ruhiger angehen lassen, sagt er. Bis vor zwei Jahren noch sah man ihn in der Polonaise durch die Stadthalle tanzen. Seine Fitness holt er sich unter anderem beim Spazieren gehen. „Ich gehe jeden Tag ein bis zwei Stunden – in meinem Tempo“, sagt er und fügt lachend an: „Mein Arzt sagt, ich soll ein bisschen langsamer machen.“

Am Montag hat man ihn wieder mit der kleinen Delegation aus La Garenne-Colombes beim Zunftmeisterempfang gesehen. „Aber auch wenn ich einmal nicht mehr hierher fahre, nehme ich immer gerne Wangener bei mir auf. Und ich werde natürlich auch beim Stadtfest in La Garenne-Colombes im Juni dabei sein und dort die Wangener Freunde treffen“, sagt er.

Wer ihm dort begegnen möchte, kann sich noch für den Bürgerbus anmelden, der vom 21. bis 24. Juni in die Partnerstadt fährt.

Flyer für die Fahrt mit dem Bürgerbus nach La Garenne-Colombes liegen an allen öffentlichen Stellen aus. Der Partnerschaftsverein bittet um Anmeldung bis spätestens 28. Februar per E-Mail an buergerbus.lgc@partnerschaftsverein-wangen.de oder beim Kultur und Sportamt, Marktplatz 11, Telefon 07522 / 74240.