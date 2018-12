Bei einer Verkehrskontrolle in der Herrenstraße in Wangen am Samstag gegen 5 Uhr ist ein 22-jähriger Autofahrer Polizeibeamten wegen Alkoholgeruchs aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizeibericht rund 2,3 Promille, weshalb die Beamten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Der Führerschein des 22-Jährigen wurde sichergestellt. Bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft darf er keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr führen.