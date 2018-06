„Miller & Monroe“ ersetzt Vögele

Nun ist es endgültig: Der Name Charles Vögele verschwindet auch aus Wangen. Die Filiale des Bekleidungsunternehmens im Argencenter wird im Herbst geschlossen, der neue Eigentümer aus den Niederlanden baut die Räumlichkeiten, wie auch an weiteren knapp 200 verbliebenen deutschen Vögele-Standorten, für das Mode-Konzept „Miller & Monroe“ um.

Noch vor knapp einem Jahr gab es trotz des Verkaufs der insolventen Vögele Gruppe an die italienische Sempione Retail AG positive Nachrichten: Auch die Filiale im Argencenter sollte nicht übertragen, sondern bei Charles Vögele bleiben. Im Frühjahr teilte die niederländische Victory and Dreams Holding aber mit, dass sie zum 1. April die Charles Vögele Deutschland GmbH mit Sitz in Sigmaringen vom bisherigen Eigentümer übernehmen wird. So wurden alle Vögele-Filialen jüngst an die niederländische Vidrea Retail B.V verkauft, eine Tochtergesellschaft der Holding, die in Deutschland mit dem Multilabel-Konzept „Miller & Monroe“ expandieren wird.

Dieser Name wird auch in Wangen bereits mit großen Plakaten an der Filiale im Argencenter angekündigt. „Das Sortiment für Männer und Frauen richtet sich an die Zielgruppe 40 plus“, sagt eine Vögele-Sprecherin. Der Umbau der ersten rund 50 Filialen sei bereits abgeschlossen. In einer zweiten Welle im Herbst würde dann – ähnlich wie in Leutkirch, Lindau oder Friedrichshafen – auch der Wangener Standort folgen. So soll die bestehende Vögele-Filiale bis Ende August geöffnet sein. Im September soll es für den Umbau eine kurze Schließung geben. Alle derzeit acht Mitarbeiterinnen sollen übernommen werden.