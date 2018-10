Michele Cipriano siegt beim Altstadtlauf-Plakatwettbewerb

Er gehörte zu jenen, die Otto Joos, Mitinitiator und -organisator des Wangener Altstadtlaufes, als „Wiederholungstäter“ in Sachen Altstadtlauf-Plakatwettbewerb bezeichnete: Michele Cipriano, 36-jähriger Familienvater aus Niederwangen und MTGler durch und durch. Sein Entwurf für den 24. Wangener Altstadtlauf wurde am Freitagabend im Rahmen des MTG-Ehrungsabends zum Siegerplakat erklärt. Platz zwei und drei belegten unter den sechs eingereichten Werken die Plakatvorschläge von Reinhold Meindl und Annika Petrich.

Die Freude war groß bei Michele Cipriano, der bis 2015 auch selbst beim Wangener Altstadtlauf mitgelaufen ist: „Es macht mich stolz, dass ich beim Plakatwettbewerb gewonnen habe.“ Zum fünften Mal hat er nun beim Altstadtlauf-Plakatwettbewerb mitgemacht – und erstmals das Siegerplakat kreiert. „Bei den früheren Wettbewerben habe ich mich immer zu sehr daran festgekrallt, alle Sehenswürdigkeiten zu zeigen, an denen man beim Lauf vorbeikommt“, sagt Cipriano. 2018 hat sich der Basketballer mit Leib und Seele schlicht aufs Wangener Rathaus in Schwarz-Weiß-Optik konzentriert, vor das er eine Läufer-Silhouette in Siegerpose und gerade zerreißendem Zielband gesetzt hat. Farblich wird das lilafarbene Plakat nach oben hin immer dunkler. Vielleicht ein Hinweis auf die doch immer bis in die Nacht hinein andauernden Feierlichkeiten der Altstadt-Hockete, die sich ja bekanntlich an den Wangener Altstadtlauf anschließt? So oder so: Der 24. Wangener Altstadtlauf wird 2019 in jedem Fall am 29. Juni über die Bühne gehen und wie üblich um 15 Uhr beginnen.

Wichtiger als die Siegerprämie in Höhe von 150 Euro ist Cipriano, dass sein Entwurf im kommenden Jahr Plakate und Teilnehmer-T-Shirts zieren wird: „Das freut mich riesig.“ Viel Zeit hat er dieses Jahr nicht in sein Motiv investiert: „Es war an zwei Tagen fertig. Das liegt aber daran, dass ich ja schon vorbereitet war und einen Grundentwurf hatte.“ Der bei der Firma Waldner arbeitende Holzmechaniker sieht in seinem Sieg nun auch eine Verpflichtung: „Ich glaube, ich werde auch weiterhin mitmachen. Einfach schon deshalb, damit für das Auswahlgremium eine größere Anzahl an Vorschlägen da ist.“