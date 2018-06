Mesut Özil soll nach Wangen kommen

Seit 2006 hilft die in Wangen entstandene Initiative Big Shoe kranken Kindern in aller Welt. Vorsitzender Igor Wetzel gibt im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ Einblicke in Bilanzen, Strukturen sowie Projekt – und kündigt einen Besuch von Mesut Özil in Wangen an. Wenn der Besuch des zuletzt wegen eines gemeinsamen Fotos mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in die Kritik geratene deutsche Fußball-Nationalspieler ins Allgäu kommt, steht aber noch nicht fest.

An eine solche Nachhaltigkeit hat 2006 niemand gedacht, als die Initiative „Wangen hilft Togo“ aus der Taufe gehoben wurde. Ein Kind aus Togo, dessen Nationalmannschaft in Wangen anlässlich der WM zu Gast war, sollte operiert werden. Die Kosten wollte man mit der Initiative finanzieren. Inzwischen wurden 1454 Kinder weltweit operiert. Aus „Wangen hilft Togo“ entstand – neben der für Schulbildung stehenden Togohilfe – „Wir helfen Afrika“ und daraus der Verein Big Shoe, der weltweit agiert.

Togo, Südafrika, Tansania, Uganda, Ruanda, Kamerun, Namibia, Indien, Brasilien, Myamar und die Ukraine und nun in Russland – die Liste der Länder, in denen Operationen von Kindern mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, schweren Verbrennungen oder Korrekturen von Verkrüppelungen vorgenommen wurden, ist lang. „Man muss aber schon sagen, dass etwa 80 Prozent in Afrika stattgefunden haben“, sagt Igor Wetzel, Vorsitzender des Vereins.

Längst stehe Big Shoe, dessen Symbol des überdimensionalen Schuhs weltweit für Aufmerksamkeit sorgt, für dauerhafte Hilfe. Hilfe für jene, die vom Leben alles andere als verwöhnt sind, deren Eltern oder Verwandte es sich nicht leisten können, medizinische Eingriffe zu bezahlen.

Erneut elf Kinder operiert

Gerade ist Wetzel aus Südafrika zurückgekehrt. Elf Kinder wurden dort – anlässlich der diesjährigen WM – operiert. Genau zusammengerechnet hat Wetzel in all‘ den Jahren „Big Shoe“ den Gesamtwert der Operationen nie. „Ich schätze, es ist eine runde Million Euro, die Big Shoe weiterleiten konnte.“ Eine andere Zahl ist Wetzel viel, viel wichtiger – jene der 1454 Kinder, denen bislang geholfen wurde. Ihr Schicksal ist laut Wetzel „inzwischen durchgängig und transparent“ dokumentiert.

Auch wenn die OP-Patenschaften inzwischen auf 300 Euro festgezurrt wurde, sind die tatsächlichen Kosten einer Operation – natürlich – nicht immer gleich. Wetzel: „Die teuerste kostete einmal 250 000 Euro. Da haben wir aber mit der Organisation „Ein Herz für Kinder“ kooperiert.“

Überhaupt die Kooperationen. Sie sind eine der Säulen von Big Shoe. Kooperiert wird mit Ärzten, die ihr Know-how ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Kooperiert wird aber auch mit Organisationen vor Ort wie in Südafrika mit der Smile Foundation. „Eine andere Säule ist für uns das Corporate Social Responsibility (CSR) und damit die unternehmerische Gesellschafts- und Sozialverantwortung von Firmen, die mit uns zusammenarbeiten“, sagt Wetzel. Sie bezahlen nicht nur die Kosten für die Verwaltung, sondern sammeln auch selbst beispielsweise durch eigene Aktionen oder die Beteiligung der Mitarbeiter Geld für Operationen.

Zu den bislang vier CSR-Partnern sollen noch weitere hinzukommen. Wetzel: „Langfristig hätten wir gerne elf, also eine echte Mannschaft.“ Und dann sind da noch die „Promis“ wie beispielsweise Mesut Özil oder Paul Pogba, die als Big-Shoe-Botschafter agieren oder der Sänger Marius Müller-Westernhagen, der den Verein ebenfalls unterstützt. „Ausbauen möchten wir die Clubmitgliedschaft“, sagt Wetzel. Derzeit zählt der Big-Shoe-Club rund 100 Mitglieder.

„Zusage von Özil steht“

„Mesut Özil wird nach Wangen kommen“, erklärt Big-Shoe-Vorsitzender Igor Wetzel: „Die Zusage steht.“ Ein genaues Datum gibt es allerdings noch nicht fest. Dafür gab Wetzel ein anderes Detail um den derzeit wegen des gemeinsamen Bildes mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan bei vielen in der Kritik stehenden deutsche Nationalspieler bekannt, der seit 2014 Botschafter von Big Shoe ist: „Mesut hat bereits 33 Operationen finanziert und gerade erst 23 weitere zugesagt.“ Neben Özil gehört auch Frankreichs Nationalspieler Paul Pogba zur Big Shoe eleven. „Wir haben weitere Anfragen von deutschen und internationalen Nationalspielern“, so Wetzel. Namen könne er derzeit aber noch nicht nennen.

