Am Mittwoch hatte sich der Ortschaftsrat von Schomburg unter anderem mit der Mittelanmeldung für den Haushalt 2019 zu beschäftigen. Ganz oben steht auf der Liste die Position „Turnhallen und Sportstätten“ und hier das Projekt „Fest installierte Bewässerungsanlage für Sportplatz Haslach“. Auch ein neuer Bühnenvorhang für die Turn- und Festhalle wartet auf seine Genehmigung. „Die Sportstätten in Haslach fliegen seit Jahren immer wieder aus der Mittelanforderung heraus“, ließ Ortschafts- und Stadtrat Gerhard Rimmele wissen. Und er hielt vor Augen, dass „ordentlich angelegte Plätze“ gepflegt werden sollten, „damit sie erhalten bleiben“. Was insbesondere auf die fest zu installierende Bewässerungsanlage für den Rasenplatz gemünzt war. Der angemeldete Betrag ist mit 60 000 Euro angegeben. In einem anderen Fall sprach sich Rimmele für Sparmaßnahmen aus. Er war überzeugt davon, dass Laternen mit LED-Licht eine Alternative zum geplanten Bau einer Beleuchtungsanlage für den Radweg Primisweiler-Hiltensweiler im Bereich der Steige darstellen können. Hierfür sind 10 000 Euro angemeldet. (vs)