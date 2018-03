Merkuria bedankt sich bei den Zustellern für die SZ Wangen

Der Zustelldienst Merkuria, der den Vertrieb der „Schwäbischen Zeitung“ in der Region koordiniert, hatte alle Austräger der SZ Wangen in die Geschäftsstelle am Eselberg eingeladen.

Alexander Bachmann, Geschäftsführer der Merkuria, bedankte sich bei den rund 50 Zustellern, die der Einladung gefolgt waren, für deren Einsatz. Das Treffen sei auch eine Wertschätzung für die Leistungen der Austräger, die bei Wind und Wetter unterwegs sind. Bei Kaffee, Kuchen und vielen Gesprächen klang der Nachmittag in der SZ-Geschäftsstelle gemütlich aus.