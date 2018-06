Melden Sie uns Ihre Public Viewings in Allgäu und Oberschwaben

(sz) - Mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien beginnt am kommenden Donnerstag, 14. Juni, die Fußball-Weltmeisterschaft. Die deutsche Mannschaft greift am Sonntag, 17. Juni, ins Geschehen ein und steht Mexiko gegenüber.

Die „Schwäbische Zeitung“ will deshalb in Kürze eine Übersicht zu allen öffentlichen Veranstaltungen bieten, bei denen WM-Spiele gemeinsam geschaut werden können. Wer also ein Public Viewing plant, kann dies in den nächsten Tagen mitteilen – ganz gleich, ob es sich um öffentliche Veranstalter, Vereine, Wirtschaften oder andere Organisatoren handelt.

Aufgerufen dazu sind Veranstalter

in Wangen, den Wangener Ortschaften sowie in den Gemeinden Kißlegg, Argenbühl, Amtzell, Hergatz und Achberg sowie deren Teilorten

in Ravensburg, Weingarten und den umliegenden Gemeinden

in Bad Waldsee, Aulendorf und den umliegenden Gemeinden

in Leutkirch, Bad Wurzach, Isny und den umliegenden Gemeinden

Schicken Sie der Redaktion bitte ein E-Mail an folgende Adresse:

Bitte nennen Sie in der Mail den Veranstalter, Ort und Adresse, welche Spiele übertragen werden (nur deutsche oder auch andere?), mögliche Eintrittspreise sowie eventuelle Besonderheiten (Begleitprogramm oder ähnliches). Einsendeschluss ist Dienstag, 12. Juni, 12 Uhr.

Die Adressen der jeweiligen Redaktionen:

redaktion.wangen@schwaebische.de

redaktion.leutkirch@schwaebische. de

redaktion.bad_waldsee@schwaebische.de

redaktion.ravensburg@schwaebische.de