Rund 500 Kilometer Anfahrt zur Deutschen Meisterschaft in Eschwege waren die erste Herausforderung für das kleine Team der Para-Bogenschützen des KKSV Karsee. 140 Bogenschützen, 30 davon im Rollstuhl, waren gemeldet – unterteilt in Altersklassen und je nach Grad der Beeinträchtigung klassifiziert.

Birgit Huber war in der Klasse Recurvebogen Master w am Start. Bei schwierigen Lichtverhältnissen und kühlen Temperaturen kämpfte sie sich bis zur Halbzeit durch. In der zweiten Hälfte konnte sie sich steigern und beendete den Wettkampf nach vier Stunden mit dem fünften Rang.

Am zweiten Wettkampftag waren die Compoundschützen Elisabeth Hofmann in der Klasse Senioren w und Harald Hofmann Senioren B am Start. Während Elisabeth Hofmann mit einer konzentrierten Leistung ein gutes Ergebnis erzielte und mit klarem Abstand vor der Nächstplatzierten den zweiten Platz belegte und damit Silber errang, war es bei den Männern eine ganz knappe Sache.

Nach der Halbzeit noch auf Rang drei, kämpfte sich Harald Hofmann nach vorne und so beendeten zwei Schützen den Wettkampf ringgleich. Nach Auszählung der mehr geschossenen 10er wurde Hofmann zum Sieger erklärt.