Gut 150 Turner in 23 Mannschaften aus zehn oberschwäbischen Vereinen werden am Sonntag, 25. November, zum Finale der Nachwuchsliga Oberschwaben im männlichen Kunst- und Gerätturnen in der Wangener Ebnethalle erwartet. Die Turnschule der MTG Wangen ist mit zwei Mannschaften, der TV Eisenharz mit drei am Start. Zudem geht eine gemeinsame Mannschaft an die Geräte. Ein Teil der Allgäuer Mannschaften befindet sich vor dem Finalwettkampf im Spitzenfeld und rechnet sich gute Chancen auf den Meistertitel beziehungsweise eine gute Platzierungen aus.

Beim sonntäglichen Finale bilden maximal sieben Turner eines Vereins ein Team. An jedem Gerät können fünf Turner eingesetzt werden. Zum Mannschaftsergebnis zählen die drei besten Wertungen pro Gerät. Mit Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren, Minitrampolin und Reck, sind sieben Geräte zu absolvieren. Geturnt werden Kürübungen, die individuell auf das Können der Turner abgestimmt sind.

Zum Auftakt um 10.30 Uhr turnen sieben Mannschaften bei den Jüngsten (Jahrgang 2009 und jünger) in der E-Jugend gegeneinander. An der Spitze liegen die Mannschaften der Turnerschaft Friedrichshafen und der TG Wangen/Eisenharz fast gleich auf und liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft.

Um 13.30 Uhr fällt der Startschuss für die fünf Teams der D-Jugend im Jahrgang 2007/08. Die TS Friedrichshafen geht, nach den Siegen im Kraft- und Beweglichkeitswettkampf und dem ersten Vergleich im Kürturnen, als Tabellenführer in den Wettkampf. Die D-Jugendturner des TV Eisenharz wollen Platz zwei gegen die TSG Ailingen verteidigen. Das Turnschulteam der MTG Wangen erhofft sich seinerseits den Sprung auf das Siegerpodest beim Heimwettkampf.

Zeitgleich zur D-Jugend turnt die C-Jugend (Jahrgang 2005/06) ihr Meisterschaftsfinale aus. Der TV Eisenharz dominierte die bisherigen Wettkämpfe und ist erster Titelanwärter. Nicht zu unterschätzen ist die Mannschaft des TV Kressbronn, welche von Platz zwei des Zwischenklassements aus das Finale bestreitet.

Sieben Mannschaften treten um 16 Uhr zum Finale der Junioren an. Der Gastgeber, das Team der MTG-Turnschule, steht vor dem Abschlusswettkampf an der Spitze. Die Turner der TSG Ailingen, dem TV Eisenharz und der TG Biberach kämpfen ebenfalls noch um die Podestplätze.