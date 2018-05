Mehrere Premieren bei Wangener Welten

Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen der Wangener Welten. Bei der dreitägigen Messe (Freitag, 4. Mai, bis Sonntag, 6. Mai) rund um die Argeninsel präsentieren 155 Aussteller sich und ihre Angebote. Darüber hinaus gibt es jede Menge Neues bei der fünften Welten-Ausgabe zehn Jahre nach der ersten Veranstaltung dieser Art in der Stadt. Die „Schwäbische Zeitung“ hat die wesentlichen Punkte zusammengefasst.

Die Wangener Welten haben nicht nur Jubiläumsjahr, sondern sind zugleich Gastgeber des ersten Spieltags der Blindenfußball-Bundesliga. Am Samstag wird ab 10 Uhr auf einem eigens aufgestellten Platz hinter der Argensporthalle gekickt. Teilnehmer sind unter anderem die Vertretungen bekannter Vereine wie Borussia Dortmund, Schalke 04, FC St. Pauli und Chemnitzer FC. Für 15 Uhr ist zudem ein Einlagenspiel einer Prominentenauswahl geplant. Hierzu hat sich unter anderem der frühere Nationaltorwart Timo Hildebrand angesagt.

Sportlich geht es zudem auf einem Pumptrack zu. Auf dem Kurs können sich Kinder und Erwachsene mit allem ausprobieren, was Räder hat. Und: Bereits am Freitag spielt hiesiger Kicker-Nachwuchs seinen Mini-Welten-Meister aus. Ab 14.30 Uhr treten F-Jugendmannschaften auf dem Platz hinter der Argensporthalle in Trikots „echter“ WM-Teilnehmer gegeneinander an.

Am Freitag, 11 Uhr, geht es los

Dann wird die offizielle Eröffnung (11 Uhr) bereits Geschichte sein. Der bereits bei „Wetten, dass...“ aufgetretene Fahrradakrobat Daniel Rall wird in diesem Zuge mit dem Rad Sprünge zeigen und Flaschen öffnen, kündigt der Veranstalter der Messe, die Stadt Wangen, an. Für Show-Effekte sollen auch die JMS-Schlagzeuggruppe „Wirbelwind & Co.“ sowie junge Prateser Modeschüler mit einer Kurz-Modenschau sorgen.

Insgesamt werden bei der Messe sogar rund 100 italienische Schüler aus fünf Instituten Pratos die Bereiche Mode, Musik, Geschichte, moderner Kunst und Gastronomie präsentieren. Ihre Präsenz bildet den Auftakt der diesjährigen Feiern zum 30-jährigen Bestehen der Stadtepartnerschaft zwischen Wangen und Prato.

Apropos Mode: Nicht nur die Gäste aus der italienischen Partnerstadt werden auf der Bühne in der Lothar-Weiß-Halle drei Tage lang „Anziehendes“ präsentieren. Mehrere Wangener Unternehmen laden mehrfach zu den in der Vergangenheit stets beliebten Modenschauen ein.

Die Stadt selbst präsentiert übrigens erstmals selbst ihr gebündeltes Angebot den Messebesuchern in der Argensporthalle – angefangen von der Möglichkeit virtueller Altstadtrundreisen per Smartphone und Spezialbrille, über die Stadt-App bis hin zur Vorstellung der Umbaupläne für das Freibad, dessen diesjährige Eröffnung übrigens für den 10. Mai vorgesehen ist. Auf der Messe können Besucher Karten dafür Saisonkarten kaufen, aber auch Tickets und Abos für kulturelle Veranstaltungen.

Beim kulinarischen Angebot (in der Lothar-Weiß-Halle und auf dem Freigelände) ist heuer Müllvermeidung angesagt. Denn erstmals können Besucher der „Welten“ für den Kaffee „to go“ Pfandbecher des Recup-Systems für einen Euro kaufen (und bei drei auf der Messe befindlichen Nutzern zurückgeben beziehungsweise sie im Rahmen des bundesweit präsenten Systems weiter verwende). Die Becher produziert mit Adoma übrigens ein Wangener Unternehmen.

Grundsätzlich hält die Stadt auch mit den fünften Wangener Welten an dem aus ihrer Sicht bewährten Konzept fest, das in den Vorjahren stets deutlich mehr als 15 000 Besucher angezogen hatte. Deshalb sind die Präsentationen der Unternehmen erneut in „Themen-Welten“ unterteilt – angefangen beim Bauen und Wohnen über Gesundheits- und Familien- und Freizeitangebote bis hin zum Genuss. Erneut präsentieren sich zudem Reiseveranstalter im Rahmen einer eigenen Messe.

Tag der Menschen mit Behinderung integriert

Der seit 2008 jährlich auf dem Marktplatz veranstaltete Tag der Menschen mit Behinderung ist in diesem Jahr Teil der Wangener Welten. Am Samstag, 5. Mai, präsentieren sich von 10 bis 18 Uhr die Träger der lokalen Behindertenarbeit auf dem Messegelände hinter der Argensporthalle. Hintergrund ist die Austragung des ersten Spieltags der Blindenfußball-Bundesliga 2018 auf den Wangener Welten.

Die Informationsstände sind in unmittelbarer Nachbarschaft des Fußballcourts hinter der Argensporthalle angesiedelt. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.