Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein Unbekannter am Samstag, zwischen 19.15 und 20 Uhr, gegen einen auf dem Norma-Parkplatz in der Lindauer Straße abgestellten Jaguar geprallt und anschließend davongefahren, teilt die Polizei mit. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Um Hinweise bittet die Polizei in Wangen unter Telefon 07522 / 9840.