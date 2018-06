Mehren sich Diebstähle von Fahrrädern?

Wangener Bürger haben in jüngster Zeit eine Zunahme an Fahrraddiebstählen beobachtet. Das lässt sich aus Reaktionen schließen, die die Redaktion erreicht haben – per Mail oder über soziale Netzwerke. Die Polizei bestätigt grundsätzlich: Seit Ende Mai seien diverse Fahrräder Ziele von Dieben gewesen – allerdings im Rahmen der Vorjahre.

Unter anderem hatte eine SZ-Leserin aus dem Waltersbühl beobachtet, das im Bereich der dortigen Hochhäuser vor gut zwei Wochen mindestens vier Fahrräder auf diese Weise abhanden gekommen seien. Die Diebstähle wären in der Nacht zum 8. Juni an der Adresse Karl-Saurmann-Straße 71 geschehen, wo sich die Drahtesel an einem Abstellplatz vor dem Haus befunden hätten. Ähnliches sei im Gebäude mit der Nummer 73 geschehen – allerdings in ihr unbekannter Anzahl.

Die Polizei bestätigt Diebstähle zur fraglichen Zeit dort. Allerdings seien lediglich zwei Anzeigen eingegangen, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Darüber hinaus sei den Beamten nichts Vergleichbares von dort bekannt.

Wohl aber aus den Bereichen rund ums Freibad und das Wangener Krankenhaus. Dort seien in diesem Frühjahr mehrfach Fahrräder gestohlen worden. Die Sprecherin sagte: Dies seien „klassische Orte“ für Diebstähle dieser Art. Unterm Strich sind der Polizei seit Mai in Wangen rund 20 Diebstähle von Fahrrädern bekannt geworden. Vielfach habe es sich dabei um nicht abgeschlossene Zweiräder gehandelt, womit die Besitzer es den Langfingern leicht gemacht hätten. „Das ist fast schon eine Einladung“, so die Sprecherin. Die Ermittlungen liefen in allen Fällen noch.