Mehr Mode, viel Fußball und jede Menge Spaß

Zehn Jahre Wangener Welten – die Verbraucherschau rund um die Argeninselfeiert vom 4. bis zum 6. Mai Jubiläum. Für Unterhaltung, Sport und Attraktionen für die ganze Familie wird auch bei der sechste Auflage der Leistungsschau gesorgt sein, wie die Stadt mitteilt.

Von den vielen attraktiven Programmpunkten sei derzeit nur auf ganz wenige verwiesen, denn nach Meinung der Ausstellungsmacher soll es viele Überraschungen geben. Eines darf bei der sechsten Auflage der Wangener Welten natürlich nicht fehlen: das Thema Mode. Gästeamtsleiterin Belinda Unger, die das Bühnenprogramm in der Lothar-Weiß-Halle verantwortet, bereitet die Schauen mit Mode vor, die es in Wangen auch zu kaufen gibt. Sie schafft laut Stadt damit auch in diesem Jahr wieder einen „Hauptanziehungspunkt für die Messebesucher“. Das Besondere in diesem Jahr: Eine Modeschule aus Prato – dieselbe, die auch beim Klöppelspitzenkongress 2017 vertreten war – wird ihre Entwürfe bei einer eigenen Schau zeigen. Der „Clou“ werde die Neuinterpretation einer Wangener Tracht sein, teilt die Stadt mit.

Im Außenbereich wird sich im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft vieles um das runde Leder drehen. Mit der Deutschen Blindenfußball-Bundesliga sind am Samstag, 5. Mai, ganz besondere Gäste auf einem speziellen Platz hinter der Argenhalle zu Gast. Das Thema Fußball-WM greift jedoch noch weiter: Am Eröffnungstag der Wangener Welten, 4. Mai, und am Sonntag, 6. Mai, werden Vereinsmannschaften auf diesem Court Turniere austragen. Geplant ist, dass am Freitag F-Jugend-Teams spielen und am Sonntag die E-Junioren den „Mini-Welt(en)meister“ ermitteln. Schlachtenbummler sind laut Stadt dort gern gesehen und gehört.

Um Fußball geht es unter anderem auch beim Spaßangebot für Familien im Freigelände der Messe: Dort wird eine riesige Dartscheibe aufgeblasen, die statt mit Pfeilen mit Klett-Fußbällen bespielt wird. In diesem Fall gilt es, den Ball nicht ins Eckige, sondern ins Runde zu treffen.

Wer lieber auf zwei Rädern unterwegs ist, kann seine Geschicklichkeit auf einem sogenannten „Pumptrack“ im Freigelände unter Beweis stellen. Dort kann auf einer kurvigen Strecke mit Scootern oder BMX-Rädern eine lustige Runde drehen. Pumptracks sind Parcours, auf denen mit Rädern ohne zu treten gefahren werden kann. Die Geschwindigkeit wird durch „Pumpen“ mit dem Körper aufgebaut.