Mehr als 30 Menschen verlieren nach Großbrand Wohnung - Brandstifter akzeptiert Geldstrafe

Während die Sanierung der Ende Februar von einem Großbrand betroffenen Häuser im Ebnet nach wie vor läuft, ist der Fall juristisch abgeschlossen. Der Mann, der das Feuer fahrlässig verursacht hatte, hat einen von der Staatsanwaltschaft Ravensburg beantragten und vom Wangener Amtsgericht erlassenen Strafbefehl akzeptiert.

Das teilte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Demnach wurde der Beschuldigte wegen fahrlässiger Brandstiftung zu einer „empfindlichen Geldstrafe“ verurteilt, die inzwischen auch bezahlt worden sei. Der Strafbefehl ist damit rechtskräftig.

Der Großbrand war am Vormittag des 23. Februar in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Seinerzeit hatten Staatsanwaltschaft und Polizei noch am selben Tag eine Erklärung zur Brandursache abgegeben. Wie es seinerzeit hieß, hatte der ältere Mann gegen 11 Uhr bei starkem Wind und Trockenheit auf seinem Balkon eine Kerze anzünden wollen.

Dabei sei ihm ein Streichholz heruntergefallen, so dass der mit Holz ausgelegte Fußboden Feuer fing. Kurz darauf brannte der Balkon. Angefacht durch den Wind, griffen die Flammen rasch auf andere Wohnungen über. Kreisbrandmeister Oliver Surbeck hatte kurz danach diese von dem Mann selbst angegebene Ursache für glaubhaft gehalten.

Mehr als 30 Menschen verloren an diesem Tag vorübergehend ihre Wohnungen. Einige sind nach wie vor nicht nutzbar. Wie die Baugenossenschaft Wangen als Hausverwalter in dieser Woche erklärt hatte, ist mit einem Abschluss der Sanierungsarbeiten im kommenden Frühjahr zu rechnen.

