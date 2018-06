Meena Cryle & the Chris Fillmore Band rocken im Schwarzen Hasen

Der Soul ist in jeder Oktave spürbar, wenn Meena Cryle & the Fillmore Band mit ungewöhnlicher Leidenschaft und energiegeladener Bühnenpräsenz am Freitag, 8. Juni, um 20.30 im Schwarzen Hasen in Wangen-Beutelsau den Jazz Point rocken. Das verspricht die Ankündigung von Jazz Point.

Fachmagazine sprechen von Meena Cryle & the Chris Fillmore Band als die „Zukunft des Blues“. Sie bilden ein Gespann, das in ihrer Intensität im gegenwärtigen Blues nicht oft zu finden ist, heißt es weiter in dem Pressetext. Die Mixtur aus einer facettenreich darbietenden Vokalistin und einer fantastischen Rhythmussektion lässt kaum noch Wünsche offen. Bei der European Blues Challenge belegten Meena Cryle & the Chris Fillmore Band in Berlin den 2. Platz. Ausverkaufte Konzerte in Europa und den USA beweisen, dass Meena Cryle & the Chris Fillmore Band im Blueshimmel ganz oben angekommen sind, so der Pressebericht weiter. Das Konzert findet bei gutem Wetter draußen im Biergarten statt. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tabakstube Wangen, Telefon 07522/3789. Weitere Infos gibt es online unter www.jazzpoint-wangen.de.