Der Kabarettist Maxi Schafroth kommt auf Einladung des Vereins „Dorfleben Roggenzell“ am Freitag, 8. März 2019, um 20 Uhr in die Festhalle Neuravensburg. Karten zu 23 Euro sind im Vorverkauf bei der Buchhandlung Natterer in Wangen, im LindauPark, in der Marienapotheke in Neuravensburg und beim Musikhaus Lange in Ravensburg erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten 25 Euro. Der Erlös der Benefiz-Veranstaltung kommt dem Projekt „Wärmestube Schongau“ der evangelischen Diakonie Herzogsägmühle und dem Projekt „Udayan Care“ in Indien zugute. Die Wärmestube in Schongau stellt seit 1996 Frauen, Männern und Familien einen geschützten Ort ohne Konsum- und Beratungszwang zur Verfügung. Menschen, die kein (intaktes) Zuhause haben, finden hier die Möglichkeit, satt zu werden und reden zu können. Sie finden Ansprache, Zuhörer, Rat und Unterstützung sowie weiterführende Hilfen. Die Wärmestube Schongau muss zu einem erheblichen Teil aus Spendenmitteln finanziert werden. Die existentielle Not von rund 31 Millionen elternloser Kinder in Indien, die in teilweise lieblosen und entwürdigenden Verhältnisse in Waisenhäusern leben, veranlassten Dr. Kiran Modi mit Gleichgesinnten 1994 zur Gründung von Udayan Care, einer NGO die sich anfangs ausschließlich um elternlose und missbrauchte Kinder sorgte. 2002 konnte Modi, dank einer großzügigen Spende eine Ausbildungsförderung für Mädchen ins Leben rufen, mit der Mädchen aus sehr armen Familien die Möglichkeit erhalten, ihre Schulausbildung abzuschließen. Bislang erhielten rund 7500 Mädchen die Chance einer Berufsausbildung durch Udayan Care. Foto: Veranstalter