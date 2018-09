Matthäusmarkt in Wangen bei Kälte und Sonnenschein

Alljährlich am letzten Septembermontag ist es so weit: Der Matthäusmarkt hat am Montag in der Wangener Innenstadt und in der Fußgängerzone seine Buden aufgebaut. Vermutlich schon vor 1500 existierte dieser traditionelle Krämermarkt, bei dem heute noch die Händler Waren aller Art anbieten: von Essbarem über Textilien bis hin zu Staubsaugern oder Kristallen. Familie Schäfer aus Wiesbaden zum Beispiel verbindet den Besuch auf dem Wangener Matthäusmarkt schon seit Jahren mit der parallel stattfindenden Wassersportmesse „Interboot“ in Friedrichshafen. Es war bei ihnen wiedermal Zeit für neue Trachtenstrümpfe vom Stand Bufler-Trachten, der bereits in der vierten Generation heute von Georg Bufler auf dem Matthäusmarkt aufgebaut wird. In diesem Jahr sei es etwas ruhiger auf dem Markt als in den vergangenen Jahren, so der Händler. Foto: Kytzia