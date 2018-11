Der größte Jahrmarkt in Wangen, der Martinimarkt, hat wieder wie jedes Jahr am Montag nach dem 10. November stattgefunden. Wie auch in den letzten Jahren gab es eine Mischung aus Schmuck, Kleidung, Süßigkeiten und Haushaltsbedarf zu Kaufen und sehen.

Passanten besuchen den Markt, weil er schön ist und es eine Tradition ist, so etwa auch für Hilde Haid aus Achberg die über den Markt schlenderte: „Man findet immer etwas.“ Auch für Standbesitzer wie Leman Atiiq aus Wangen lohnt es sich: „Ich bin jetzt schon seit vierzehn Jahren dabei.“ Andere besuchen den Markt mit ihren Ständen dieses Jahr zum ersten mal, wie zum Beispiel eine Verkäuferin eines Modeladens. Das Wetter für den Markt sei ideal, da es nicht zu kalt ist, erklärt sie. Bei Sonnenschein herrschte eine fröhliche Stimmung an den gut besuchten Ständen und in den vollen Gassen der Stadt.