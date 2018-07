Marc Steurer ist das neue Gesicht an der Spitze des Festumzug-Ausschusses

In sieben Ausschüsse ist die Kinderfestkommission unterteilt. Im Festumzug-Ausschuss gab es im vergangenen Jahr einen schnellen Wechsel. Marc Steurer ist der neue Mann an der Spitze – und damit auch „Chef“ über knapp 4000 Umzugsteilnehmer. Sie wird er am kommenden Samstag anders aufstellen – und aus Sicherheitsgründen den Pferdegespannen Begleiter zur Seite stellen.

Sicherheit geht vor. „Wir haben uns schon im vergangenen Jahr darauf verständigt, etwas zu tun“, sagt Markus Orsingher, Vorsitzender der Kinderfestkommission. Marc Steurer, neuer Festumzugs-Ausschuss-Vorsitzender, hat die Vorgabe in ein Konzept umgesetzt: „Jede Kutsche und jedes Gespann wird ab diesem Jahr von einer Person begleitet. Es ist uns wichtig, eine höchstmögliche Sicherheit zu haben.“ Was viele nicht wissen, ist, dass sich die Gefährte schon seit vielen Jahren einem Sicherheitscheck unterziehen mussten und auch weiterhin müssen. Steurer: „Sie werden ohnehin ab Dienstag vor dem Umzug in den Bauhof gebracht und dort geschmückt. Bauhof-Mitarbeiter Stefan Gufler und Stefan Meyer kontrollieren sie dann auf ihre Verkehrssicherheit.“ Ernsthafte Probleme hat es in Wangen hier aber noch nie gegeben: „Wir haben auch sehr erfahrene Kutscher.“

Wie Marc Steurer überhaupt zu seinem Amt gekommen ist? „Unser Festumzugs-Vorsitzender Thomas Frick hatte schon im Vorfeld des Umzugs angekündigt, dass er sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen möchte“, erzählt Markus Orsingher. Vorgesehen war ein „sanfter“ Übergang. Doch dann ging krankheitsbedingt alles ganz schnell. Steurer: „Ich bin sozusagen ins kalte Wasser gesprungen.“ Zügig musste der 43-jährige Gerichtsvollzieher, der auch bei der Narrenzunft für die Umzugsgestaltung verantwortlich ist, „schwimmen“ lernen: „Der Unterschied der beiden Umzüge ist, dass beim Kinderfestumzug in der Hauptsache dieselben Teilnehmer da sind, anders als in der Fasnet.“ Ihnen hofft Steurer mit einer anderen Neuerung gerecht zu werden: „Wir wollen ab diesem Jahr den historischen und bunten Teil des Umzugs wechselweise nach vorne oder hinten legen.“ So kommt jeder einmal in den Genuss, nicht allzu lange warten zu müssen beziehungsweise zeitig am Festzelt anzukommen.

Steurers Arbeit beginnt allerdings weit vor dem Kinderfestsamstag: „Das fängt bei den Einladungen an, geht über das Schreiben der Texte für die Umzugssprecher oder die Vorlage für die Umzugsflyer und endet bei der Nachbesprechung.“ Dankbar ist Steurer seinen Ausschussmitgliedern, wie beispielsweise Tanja Schirmer, die die Organisation der Schülerverköstigung nach dem Umzug übernimmt, oder auch Peter Krey, der die Pferde und Gespanne koordiniert. Unterstützt wird der Festumzugs-Ausschuss aber auch von der Feuerwehr, die bei der Aufstellung mithilft, der Rad-Union, die für den Verkauf der Umzugsplaketten zuständig ist oder auch der Narrenzunft, die unter anderem die Sprecher stellt.

Gesucht: Weitere Mitstreiterim Festumzug-Ausschuss

Verdient, sagt Markus Orsingher, werde mit den drei Euro teuren Umzugsplaketten im Übrigen nichts: „Wenn man es aufrechnet gegen die Wertmarken für die Schüler und Musikkapellen, ist der Umzug in jedem Fall ein Minusgeschäft.“ Die Tradition der Kinderfestwurst und des Freigetränks soll aber in jedem Fall auch aufrechterhalten werden. Freuen würde sich Marc Steurer über weitere Mitstreiter im Festumzugs-Ausschuss, dem derzeit etwa zehn Aktive angehören. Die Arbeit außerhalb des Vorsitzendenjobs ist mit drei Sitzungen im Jahr überschaubar: „Bei uns kann sich jeder einbringen, wie er möchte. Wir sind auch offen für neue Ideen und die übernommenen Aufgaben sind überwiegend zeitlich flexibel lösbar.“ Wie viele andere „Kinderfestler“ will auch Steurer „zurückgeben“, was er früher als Kind mit dem Kinderfest erleben durfte. Die Erinnerung daran jedenfalls ist geblieben: „Ich war als Berger-Höhe-Schüler als Schmied unterwegs. Damals übrigens im nagelneuen Kostüm.“