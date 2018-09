Eine leicht verletzte Person und etwa 200 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 14.15 Uhr an der Einmündung Leupolzer Straße / Trifser Weg. Das teilt die Polizei mit. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer übersah beim Rückwärtsfahren einen nachfolgenden Rollerfahrer und prallte gegen diesen. Der durch den Zusammenstoß gestürzte 52-jährige Zweiradfahrer zog sich dabei Abschürfungen am linken Schienbein zu, so die Polizei.