Mann wird bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Zu einem Arbeitsunfall ist es am Donnerstag gegen 21.30 Uhr in einem Holzwerk im Argenweg gekommen. Ein 28-jähriger Arbeiter wurde nach Angaben der Polizei von einem ausgeworfenen Fichtenbrett am Brustkorb getroffen, kippte anschließend nach hinten und stieß seinen Kopf gegen eine Ecke eines Holzstapels. Bewusstlos am Boden liegend wurde er wenig später von einem Arbeitskollegen aufgefunden. Zur Bergung des Mannes wurde die Freiwillige Feuerwehr Wangen angefordert. Diese kam mit zwei Fahrzeugen und vier Mann zur Unglücksstelle und konnte mittels einer Drehleiter den 28-Jährigen aus einer unzugänglichen Stelle bergen. Schwer verletzt wurde der Mann mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, heißt es in dem Polizeibericht.