Mann verletzt zwei Polizisten

Vermutlich unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss hat ein 31-Jähriger gestanden, der am Mittwochnachmittag von Beamten des Polizeireviers an einer Bushaltestelle in der Straße „Am Engelberg“ in Gewahrsam genommen werden musste.

Die Polizei war nach eigenen Angaben verständigt worden, weil sich der Mann dort lautstark mit seiner Freundin stritt. Als die Polizisten eintrafen und ihn davon abhielten, dass er auf die Fahrbahn lief, schlug der Mann um sich, beleidigte die Beamten mit üblen Ausdrücken und trat nach ihnen. Nur mit Mühe gelang es, ihn zu überwältigen. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt.

Auf ärztliche Anweisung wurde der renitente Mann anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Er hat sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung zu verantworten.