Mann verletzt sich bei Arbeitsunfall

In einem holzverarbeitenden Betrieb im Argenauweg geriet am Freitagabend gegen 20.15 Uhr ein 40-jähriger Mitarbeiter während Reinigungsarbeiten mit einem Bein in eine Maschine. Durch einen weiteren Mitarbeiter konnte die Maschine unverzüglich abgestellt werden.

Der Arbeiter erlitt laut Polizei vermutlich eine Fraktur am Sprunggelenk. Zur Bergung des Verletzten und zur ärztlichen Erstversorgung befanden sich die Feuerwehr Wangen und das DRK ebenfalls vor Ort.