Mann randaliert in Wangener Sparkasse

Ein randalierender junger Mann hat am Montagnachmittag einen Polizeieinsatz in der Sparkassenfiliale in der Gegenbaurstraße verursacht. Nach Auskunft der Polizei kamen dabei keine Menschen zu Schaden, auch gab es keine Sachbeschädigungen.

Wie die Beamten am Dienstag auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ berichteten, betrat der 27-Jährige gegen 14.30 Uhr die Sparkasse und verlangte nach Geld. Nachdem er keines bekam, warf er mit einem Stuhl und schlug gegen Einrichtungsgegenstände. Zudem protestierte er lautstark in Richtung der Sparkassen-Mitarbeiter. „Er hat wohl Angestellte bedroht, allerdings war dies nicht strafrechtlich relevant“, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz.

Die kurz nach dem Vorfall eingetroffenen Polizisten hätten dem Mann einen Platzverweis erteilt. Diesem sei er zögerlich nachgekommen, hieß es weiter. Bei dem Einsatz habe es sich um eine „Gefahrenabwehrsituation“ gehandelt. Bei dem 27-Jährigen handelte es sich nach Angaben des Sprechers um einen Flüchtling.