Mann muss nach Alkohol- und Drogenfahrt vier Monate hinter Gitter

Das Amtsgericht Wangen hat einen 39-jährigen Mann aus der Region zu einer viermonatigen Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Das Delikt: Er saß betrunken hinterm Steuer und fuhr Schlangenlinien. Das fiel der Polizei auf. Sie beendete in Epplings die Fahrt.

Neben einem Promillewert von 0,5 konnte auch der Konsum von Rauschgift festgestellt werden. Der Angeklagte gab an, dass er sich an den Vorfall kaum noch erinnern könne. Er habe einen völligen Blackout gehabt, als ihn die Polizei anhielt. Nach eigenen Angaben müsse er drei Mal täglich ein Psychopharmakum einnehmen, da er an Schlafstörungen leide. Er wäre allerdings im Begriff, die Dosierung zu reduzieren. Zusätzlich nehme er noch Schmerzmittel wegen einer Bandscheibenerkrankung ein. Die Antwort auf die Frage der Staatsanwältin, weshalb er zusätzlich noch Marihuana und Alkohol in Verbindung mit diesen Medikamenten nehme, blieb allerdings offen.

Erschwerend kam hinzu, dass der Arbeitslose schon zum Tatzeitpunkt keine Fahrerlaubnis hatte. Was es mit der im Auto befindlichen Schreckschusspistole auf sich hatte, erklärte der Angeklagte mit dem Hinweis, dass er diese einem Freund hätte übergeben wollen.

Derzeit leistet der Mann Sozialstunden in einem Heim ab. Diese hatte er wegen eines anderen Vergehens aufgebrummt bekommen. Richter Peter Pahnke zählte darüber hinaus eine lange Liste von Delikten auf, die auf das Konto des Angeklagten gehen. Dazu gehören gefährliche Körperverletzung, Einbruch, Diebstahl Sachbeschädigung und Erpressung. Auch sei die Bewährungszeit einer Straftat noch nicht beendet.

Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten ohne Bewährung. Zwar beteuerte der alleinerziehende Vater einer zehnjährigen Tochter: „Ich werde alles tun, um ein besserer Mensch zu werden.“ Schon allein wegen seiner Rolle als Vater müsse er sein Leben drastisch ändern. Der Richter bezweifelte dies, reduzierte aber die Haftlänge auf vier Monate – ebenfalls ohne Bewährung. „Das Maß ist jetzt voll“, erklärte er dazu.

Von der Polizei vorgeführt

Nachdem es jüngst am Wangener Amtsgericht mehrere Strafverfahren gegeben hatte, bei denen die Angeklagten nicht erschienen waren, so setzte sich diese „Serie“ auch in diesem Fall fort: Weil der 39-Jährige auch 15 Minuten nach dem eigentlichen Verhandlungsbeginn nicht im Gericht eingetroffen war, wurde er von der Polizei vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft duldete keinen Aufschub. Der Angeklagte versuchte sich mit dem Hinweis zu entschuldigen, von dem Termin nichts gewusst zu haben.