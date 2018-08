Mann greift Polizisten an

Körperverletzung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte werden einem 35-Jährigen zur Last gelegt, der am Mittwochabend von Polizisten vorläufig festgenommen wurde.

Der Mann war laut Polizeibericht zuvor mit mehreren Gästen eines Lokals in der Pfannerstraße in Streit geraten, in dessen Verlauf er einem 46-Jährigen das T-Shirt zerriss und zu Boden stieß. Der Geschädigte erlitt hierbei eine blutende Schürfwunde an einem Bein. Als ein Zeuge dem Opfer zu Hilfe kommen wollte, wurde auch er von dem 35-Jährigen attackiert und am Hals gewürgt.

Der offensichtlich unter Drogeneinfluss stehende Mann verhielt sich auch gegenüber der verständigten Polizei äußerst aggressiv und versuchte nicht nur einem der Beamten auf der Fahrt zur Dienststelle einen Kopfstoß und einen Schlag mit dem Ellenbogen zu versetzen, sondern auch nach der Dienstwaffe zu greifen. Auf richterliche Anordnung verbrachte der 35-Jährige den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers.