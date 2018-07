Betrunken war ein 26-jähriger Autofahrer am Steuer eines Autos unterwegs gewesen. Er wurde am Donnerstag gegen 23.10 Uhr in der Isnyer Straße von Polizeibeamten angehalten und überprüft. Nach einem positiven Alkoholtest untersagten die Polizisten die Weiterfahrt des Mannes und zeigten ihn an. Dieser hat nun mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot zu rechnen.