Mann erleidet lebensgefährliche Verbrennungen durch Stromschlag

Lebensgefährlich sind die Verletzungen, die der Fahrer eines Silofahrzeugs erlitten hat, der er am Mittwochmorgen unbeabsichtigt zwei Stromkabel bei Burkhardtshaus durchtrennte. Wie berichtet verursachte er dadurch in Karsee sowie in mehreren Weilern zwischen Amtzell und Vogt einen Stromausfall.

Wie die Polizei am Donnerstag auf Nachfrage erklärte, habe der Mann die auf dem Fahrzeug befindlichen Betonteile auf einen Lkw umladen wollen. Dabei geriet er an zwei von drei in sieben Metern Höhe befindlichen Stromleitungen mit einer Spannung von 20 000 Volt.

Diese wurden bei dem Unglück durchtrennt und fielen zu Boden. Dabei erlitt der sich wegen des Umladevorgangs neben den Fahrzeugen im Freien befindende Mann einen Stromschlag und zog sich schwere Verbrennungen zu. Er musste mit einem herbeigerufenen Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden, erklärte ein Polizeisprecher.

Der Stromausfall legte kurzzeitig die Versorgung im Umkreis lahm. Einige Haushalte waren erst am Mittag wieder angeschlossen.

