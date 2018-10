Malcom Otto sprintet zum Sieg

Malcom Otto von der Rad-Union Wangen hat das Kriterium in Karlsruhe gewonnen. Da es für dieses Jahr eines der letzten Radrennen war, zog es die Fahrer aus allen Ecken Süddeutschlands an. Knapp 30 Fahrer kämpften in der U13-Klasse um den Sieg – den sicherte sich der Wangener.

Das Rennen ging über 16 Runden und 18 Kilometer mit vier Wertungssprints. Malcom Otto fuhr das Rennen kontrolliert mit und hielt sich immer im vorderen Teil des Feldes auf. Als die erste Prämienrunde aus-gefahren wurde, ließ er seine Konkurrenten sprinten, denn eine Runde später stand die wichtige Wertungsrunde an. In dieser wurde auf der Gegengerade viel taktiert. Die etwa 300 Meter lange Sprintanfahrt war für manchen Gegner zu lang. Malcom Otto blieb lange im Windschatten, überholte einige Fahrer noch kurz vor der Zieldurchfahrt und fuhr als Zweiter über den Zielstrich. In den nächsten beiden Wertungsrunden holte sich der Unionsfahrer weitere Punkte als Erster und Zweiter. Vor der letzten Wertungsrunde stand fest, dass Malcom Otto um den Sieg mitfahren würde. Da einige Mitfavoriten noch wenige oder keine Punkte hatten, versuchten diese Fahrer immer wieder in den verbleibenden Runden, sich vom Feld zu lösen. Der Wangener war aufmerksam und verhinderte die Vorstöße mehrmals.

Durch die Unruhe und Nervosität im Feld gab es einige Stürze. Der Wangener erkannte die Situation richtig und fuhr nun das Rennen von vorne. Somit entging er der Sturzgefahr – verlor aber viel Kraft. Im packenden Schlusssprint holte er sich mit dem zweiten Rang die doppelte Punktezahl. Nach Addition aller Punkte gewann Malcom Otto mit 17 Punkten vor einem Oberhausener (16). Für den Wangener war es der siebte Saisonsieg im ersten Jahr in der U13-Klasse.