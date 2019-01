Seit 2002 geistern die Mühlenhexen durch Wangens Altstadtgassen und bieten ein abwechslungsreiches Bild, wenn der Narrenruf „a Hex – au des no“ erschallt. Mittlerweile zählt die Zunft fast 100 Mitglieder, wovon ungefähr ein Drittel Kinder- und Jugendliche sind. Die Zunft feiert am Samstag, 12. Januar, um 18.30 Uhr mit Hexenerwachen an der Eselmühle, um 19.15 Uhr startet der Nachtumzug durch die Innenstadt und ab 19.30 Uhr steigt die große Hexenparty mit DJ Rainer in der alten Sporthalle.

Die Tatsache, dass nach der letztjährigen Veranstaltung dieses Jahr fast doppelt so viele Zünfte der Einladung der Mühlenhexen gefolgt sind, freut die Zunft natürlich sehr und zeigt, wie positiv der erste Nachtumzug im vergangenen Jahr aufgenommen wurde. „Es war auch unser Ziel das Ganze gesund wachsen und nicht all zu groß werden zu lassen“, erklärt Florian Scharnagel, Vorsitzender der Zunft. In diesem Jahr starten 25 Gruppen. „Es ist uns auch bewusst, dass wir mit dem Nachtumzug etwas ganz Besonderes geschaffen haben, durch eine historische Altstadt mit fast 28 000 Einwohnern, das gibt es in unserer Region kein zweites Mal.“

Um das Hexenerwachen und den Nachtumzug familienfreundlich zu gestalten wird kein Eintritt verlangt, dafür geht ein Spendenkörbchen herum. Nach dem Nachtumzug, der von der Eselmühle, über die Bindstraße und Saumarkt bis zum Milchpilz führt, steigt der Hexenball für Partybegeisterte ab 18 Jahren in der alten Sporthalle. „Wir freuen uns auf eine friedliche und stimmungsvolle Veranstaltung“, lädt das Organisatoren-Team zum Mitmachen ein.