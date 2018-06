Märchen und Sagen am Fuße der Burg

Zum dritten Mal hat der Verein „Dorfleben Roggenzell“ jung und alt eingeladen, um das Johannifest mit lebendig erzählten Märchen und Sagen an der Burgruine Neuravensburg zu feiern.

Annika Hofmann ist von Beruf Märchenerzählerin. In ganz Deutschland trägt sie Märchen aus aller Welt vor, die man so noch nie gehört hat. Vor der beeindruckenden Kulisse der Burgruine in Neuravensburg kamen jung und alt, um ihrer Erzählkunst und den erstaunlichen Geschichten zu lauschen. Mit schauspielerischem Können und klarer Stimme werden ihre Figuren lebendig. Pferdetrampeln, Treppen steigen und andere Geräusche imitierte sie mit dazu passenden Instrumenten.

Und nicht nur die Kinder saßen ihr staunend gegenüber und lauschten mucksmäuschenstill ihren Erzählungen. Eltern, Großeltern und interessierte Besucher jeden Alters hörten aufmerksam zu. Mal lustig, mal dramatisch und stets mit einem guten Ende erntete sie nach Ende ihren Geschichten begeisterten Applaus.

Auf der anderen Seite der Ruine stand Bärbel Bentele aus Stiefenhofen. Sie erzählte allgäuer Sagen im allgäuer Dialekt. „Diese echten allgäuer Sagen werden in der Familie der Kräuterfrau Bärbel Bentele schon seit Generationen erzählt und sind sogar teilweise nur mündlich überliefert worden,“ weiß die Veranstalterin Tanja Stebel zu berichten.Sie gehört dem Verein „Dorfleben Roggenzell“ an und freut sich über den regen Zustrom der Veranstaltung und , dass ihnen auch das Wetter nun schon das dritte Jahr in Folge ein wunderbares Fest beschert.

Die dicken grauen Mauern der hochragenden Ruine und der von alten Bäumen umrahmte Hofgarten boten der Veranstaltung das ideale Umfeld, das mit romantischen Feuern in eisernen Gestellen noch unterstrichen wurde. Es sei ein ruhiges und besinnliches Ereignis, dass zudem noch einem guten Zweck diene, so Stebel. In diesem Jahr kommt der Erlös dem Verein „Brennnessel“ aus Ravensburg zugute, der Kindern hilft, die dem sexuellen Missbrauch zum Opfer gefallen sind.

Der Musiker Jean-Jacques Schalekamp aus Wangen umrahmte die Darbietungen beider Erzählerinnen mit verschiedenen altertümlichen Instrumenten.