Mädchen-Mannschaftschafft den Aufstieg

Wangen (sz) - Die Mädchen-Mannschaft des Tennisklubs Wangen ist auch am vierten Spieltag erfolgreich gewesen. Auswärts besiegten sie den TA SV Aichstetten 1 mit einem deutlichen 5:1. An diesem Tag gaben Isabel Bächstädt, Rebecca Bösch, Chiara Wetzel sowie Katrina Sauter für den TC Wangen auf dem Tennisplatz ihr Bestes. Der Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse ist nach dem Sieg in Aichstetten somit besiegelt. Im erfolgreichen Mädchen-Kader spielten in dieser Saison außerdem Katja Kühfus, Anna-Katharina Große und Jasmin Kazemi.

Die anderen Mannschaften des TC Wangen erzielten am vergangenen Spieltag folgende Ergebnisse: Die Damen 40 (6er) verloren auf heimischem Platz in der Bezirksoberliga gegen den TC 99 Bergatreute 1. Die Herren 55 (4er) holten sich in der Staffelliga auswärts gegen TA ESC Ulm 1 den Sieg. Die Herren 6er-Mannschaft verlor auswärts in der Kreisklasse 1 gegen TA SV Oberteuringen. Die Junioren (4er) mussten sich in der Bezirksstaffel 1 gegen den TC Weingarten geschlagen geben. Auch die Juniorinnen (4er) verloren ihr Spiel in der Kreisstaffel 1 gegen den TC Schlier/Unteran.

Samstag, 12. Juli, findet auf dem Tennisplatz um 10.15 Uhr wieder ein Schnuppertraining für Interessierte statt. Tennisschläger werden zur Verfügung gestellt.