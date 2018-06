Mäßige Resonanz auf ersten Neubürgerempfang

150 „Neu-Neuravensburger“ in 80 Haushalten gibt es, die seit 1. Januar 2017 in Wangens mit 3000 Einwohnern und rund 20 Vereinen größte Ortschaft gezogen sind. Ihnen wollten Ortsverwaltung, Kirchengemeinden und Vereinsvertreter eine Brücke bauen und mit ihnen am Freitagabend beim ersten Neubürgerempfang im Boeckeler Stadel in Kontakt treten. Nur zehn Personen folgten der Einladung.

„Wir haben gedacht, wir probieren das einmal und zeigen, was Neuravensburg ausmacht“, sagte Ortsvorsteher Hermann Schad zur SZ. Schad stellte die Ortschaft in all‘ ihrer Vielfalt vor, informierte über Geschichte und Entwicklung. Pfarrer Erhard Galm, in der 3000 Seelen-Ortschaft auch „Chef“ von 1800 Katholiken, erläuterte die geschichtlich bedingte Existenz zweier Kirchengemeinden: „Die ,Grenzlinie’ verläuft etwa in Höhe des Rathauses.“

Über Freiburg, Ravensburg, Amtzell und Isny ist der gebürtige Mainzer Werner Kraus nach Neuravensburg gekommen. Im Haus des Sohnes seiner Frau will er hier seinen Lebensabend verbringen. Die (neue) Arbeitsstelle seiner Lebensgefährtin hat Steffen Köppner gerade erst im Mai von Erlangen nach Neuravensburg geführt. Im Sportverein wolle er sich jetzt ausprobieren, erzählte er am Neubürgerempfang. Andere, die sich für den Informationsabend ihrer neuen Wohnstätte interessierten, kommen mit Wangen, Kressbronn oder Deuchelried eher aus der näheren Umgebung – oder kehren wieder nach Neuravensburg zurück.

Dass man als „Zugezogener“ in Neuravensburg durchaus akzeptiert wird, dafür steht im Übrigen Ortsvorsteher Hermann Schad Pate: „Ich kam mit meiner Familie vor rund 25 Jahren hier her.“ Bei einem Imbiss konnten „Eingesessene“ und „Neu-Neuravensburger“ abschließend ungezwungen miteinander ins Gespräch kommen und sich näher kennen lernen.