Luisa Weber hat den schönstenTeddy gemalt

Fünf stolze Preisträger wurden am Sonntag für ihre eingereichten Bärenbilder ausgezeichnet, die beim Malwettbewerb anlässlich der Teddybärenausstellung in der Städtischen Galerie in der Badstube entstanden sind. Unter 240 abgegebenen Arbeiten mussten die Juroren – Silke Vielhaber vom Kulturamt Wangen, Susi Zech von Spielwaren Rupp und Reiner Fritz von der Städtische Galerie – aus vier Altersklassen jeweils einen Sieger ermitteln. Als Preis gab es, wie nicht anders zu erwarten, einen Teddybären. Den Hauptpreis gewann die siebenjährige Luisa Weber aus Waldburg, gespendet von Susi Zech.