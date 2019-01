LTC Wangen läuft auf vordere Plätze

Mit dem zweiten Gesamtrang bei den Frauen durch Julia Gralki, dem dritten Platz in der Mannschaftswertung sowie sechs Podestplätzen in den Altersklassen zeigte sich der LTC Wangen sehr erfolgreich beim 49. Kißlegger Silvesterlauf. Trotz Nieselregen und kalten Temperaturen kamen 300 Teilnehmer nach Kißlegg.

Die Nachwuchsmannschaft des LTC Wangen musste krankheitsbedingt und durch den Kaderlehrgang des Verbands auf einige starke Nachwuchsläufer verzichten. Ronja Kohler siegte nach einem Infekt in der W10. Lukas Boche überzeugte als Dritter in der M13. Im Hauptlauf über 7,1 Kilometer freute sich Julia Gralki über den zweiten Platz bei den Frauen. Mit ihrer Laufzeit von 27:23 Minuten verbesserte sie sich um 1:50 Minuten im Vergleich zum Vorjahr. Zehnte wurde Monika Schmid in 32:47 Minuten und siegte damit in der W40.

Nicht zufrieden auf sein Rennen blickte Kilian Obermeyer zurück: „Ich habe noch keine Tempoläufe im Training absolviert. Das habe ich deutlich gemerkt.“ Obermeyer wurde in 25:38 Minuten Zehnter in der Gesamtwertung und Zweiter in der M25. Der 17-jährige Lukas Piehl lief trotz weniger Trainingskilometer in 29:03 Minuten auf den zweiten Rang der Jugend B (33. Gesamt). In der M50 lief Alois Wittmann (30:33) auf Platz drei.

In der M50 freute sich Patrick Boche über seine Leistungssteigerung von 1:50 Minuten im Vergleich zum Vorjahr (35:16, Zwölfter in der M45). Mit Obermeyer, Gralki und Piehl waren die drei schnellsten LTC-Läufer das drittbeste von 25 Teams – schneller waren nur der SSV Ulm und der TV Dettingen. Alena Kersten startete als einzige Wangenerin beim Silvesterlauf in Kempten über fünf Kilometer. Sie belegte in 24:01 Minuten den zweiten Rang in der U12.