Loss und Detzel kündigen eine erneute Kandidatur an

Deutlich mehr als ein Jahr vor dem Urnengang haben die Freien Wähler bei der Mitgliederversammlung die Kommunalwahlen in den Blick genommen. Fraktionschefin Ursula Loss erklärte: „Ihr habt mein Wort: Ich trete wieder an und möchte gern dabei bleiben bis zur Landesgartenschau 2024.“ Sie lobte das gute Klima, auch in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung: „Da kann ich nur sagen, da muss man dabei sein.“

Dass Loss auf Rückendeckung zählen kann, war am kräftigen Applaus der rund 20 Anwesenden hörbar, als Rainer Herget erklärte: „Etwas Besseres hätte uns in der Situation nicht passieren können.“ Er sprach damit ihre Nachfolge von Otto Lautenschlager an, der sich – wie zuvor sein Stellvertreter Christoph Bührer – im vergangenen Jahr überraschend von der Fraktionsspitze und aus dem Gemeinderat zurückgezogen hatte. Beide hätten seinerzeit eine „Riesenlücke“ hinterlassen, so Herget.

Auch Ingrid Detzel, Vorsitzende des Vereins Freie Wähler, will sich 2019 erneut zur Wahl stellen. Das gelte – wie bisher – für den Gemeinderat und den Leupolzer Ortschaftsrat. Derzeit „liebäugelt“ sie zudem mit einer Kandidatur für den Kreistag. „Da sind zu wenig Frauen, das muss dringend geändert werden“, sagte sie. OB Michael Lang sah am Mittwochabend Potenzial für einen dritten Sitz der Wangener Freien Wähler im Kreistag. Hintergrund: Derzeit vertreten er und Hermann Schad dort die entsprechenden politischen Farben. Schad, seit 2014 im Kreistag, erklärte, die Arbeit in dem Gremium „macht zunehmend Spaß“.

Gute programmatische Ansätze für die Kommunalwahlen sah unterdessen der frühere Stadtrat und Neuravensburger Ortsvorsteher Horst Büssenschütt. Er spielte damit auf die bei der Versammlung angesprochenen Themen an und nannte vor allem Loss’ klares Bekenntnis zur Unterstützung der Vereinsarbeit durch die Stadt. Weitere Vorschläge aus der Runde waren zusätzliche Freizeitangebote für Jugendliche abends und an Wochenenden sowie die Förderung der ortsnahen akademischen Weiterbildung.

Der zeitliche Fahrplan der Freien Wähler bis zu den voraussichtlich Ende Mai 2019 laufenden Kommunalwahlen sieht so aus: Bis Ende dieses Jahres soll die Kandidatenfindung abgeschlossen werden. Hier appellierte Ingrid Detzel Bürger dazu, sich freiwillig zu melden. Die Nominierung für die Gremien soll bis März 2019 stehen. Derzeit wird der Internetauftritt aufgefrischt – und zwar unter dem Motto: „Wir sind keine Partei, aber eine starke politische Kraft.“