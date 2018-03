Loss: Kein Stadtbus mehr durch die Altstadt

Die Freien Wähler wollen den Stadtbus künftig aus der Wangener Altstadt heraushalten. Diese Haltung hat die Fraktionsvorsitzende Ursula Loss bei der Mitgliederversammlung des Vereins bekundet. Widerspruch bei diesem in der Stadt zuletzt viel diskutierten Thema erntete sie am Mittwochabend nicht. Zudem verteidigte sie in der „Blauen Traube“ die Zustimmung der Fraktion zu den Erhöhungen von Gewerbe- und Grundsteuer B.

Loss liegt beim Stadtbus damit auf einer Linie mit in der vergangenen Monaten von OB Michael Lang mehrfach vorgebrachten Idee, den Stadtbus nicht mehr durch die engen Straßen im Zentrum fahren zu lassen, sondern ihn am Rand der Altstadt halten zu lassen. Dies sei zumutbar. Zum einen, weil die Busfahrgäste ohnehin nicht auf Großeinkäufe aus seien. Zum anderen glaubt sie, viele Ältere nutzten den Bus nicht, weil sie unsicher seien. Stattdessen stiegen sie ins Taxi.

OB: Diskussion um Fahrverbote wird ländlichen Raum erreichen

OB Michael Lang, für die Freien Wähler im Kreistag, hob die Stadtbus-Debatte auf eine andere Ebene. Jüngst von einem Berlin-Besuch des Städtetagsvorstands zurückgekehrt, habe er bei Gesprächen in der Hauptstadt den Eindruck gewonnen, dass der Bund die Fahrverbotsdebatte an die Kommunen zurückspiele. Von dort käme das Signal: „Schaut, dass vor Ort die Luft gut ist.“

Lang hält deshalb Fahrverbote in Großstädten für wahrscheinlich. „Uns wird man dann fragen: Was macht ihr eigentlich?“, glaubt Lang. „Aber wir diskutieren stattdessen, ob man mit dem Bus vor jedes Haus kommt.“ Dabei hält er eine – nur aus Sicht der Großstädte – geführte generelle Debatte für ungerecht. Im ländlichen Raum gebe es eine andere Lebensrealität mit dem Trend zum Zweit- und Drittauto in den Familien. Aber, so Lang: „Die Diskussion wird uns einholen.“

Bei der Hauptversammlung der Freien Wähler ging es allerdings beileibe nicht allein um den Busverkehr. Ursula Loss unternahm einen Streifzug durch kommunalpolitische Themen. Einen weiteren Schwerpunkt setzte sie dabei auf das „Ja“ der Freien Wähler zu den zu Jahresbeginn in Kraft getretenen Erhöhungen von Grund- und Gewerbesteuer. Loss räumte Kritik an dem Schwenk der Freien Wähler ein: „Ich war immer in Erklärungsnot, wenn die Leute auf die Wahnsinnssteuereinnahmen hingewiesen haben.“ Gleichwohl verteidigte sie die neue Position: Mit der neuen, eher buchhalterisch orientierten Haushaltsführung werde der Werteverzehr der Stadt transparent. Deshalb müssten Rücklagen für Abschreibungsobjekte wie Straßen geschaffen werden. Außerdem gehe es ihr um Generationengerechtigkeit.

In der Quintessenz nannte die Fraktionschefin die Steuererhöhungen „eine weitsichtige Entscheidung“, die andere Kommunen im Umkreis ebenso treffen würden. In Wangen seien sie wegen der dezentralen Strukturen und der hohen Verpflichtungen in naher Zukunft umso nötiger.

Auch bei der Schaffung neuen Wohnraums stellte sich Loss in Sachen Haid/Wittwais hinter die Pläne der Stadt: Man solle nicht generell sagen, es muss jeder Quadratmeter ausgenutzt werden. Indirekt eine Absage erteilte sie dem einstigen GOL-Vorschlag, das Baugebiet über einen Architektenwettbewerb gestalten zu lassen: „Ganz wichtig“ sei, dass die Planungshoheit bei der Stadt bleibe.

Zur zuletzt (hinter verschlossenen Türen) erneut diskutierten Eisbahnüberdachung hielt sich Ursula Loss allgemein, zählte bislang von der Stadt Geleistetes sowie Mängel an der dortigen Infrastruktur auf und kam angesichts der neuesten Kostenschätzungen von rund 2,5 Millionen Euro zur Erkenntnis: „Die Zahlen liegen auf dem Tisch. Jetzt können wir zusammen sitzen.“

Hermann Schad, neben OB Lang für die Freien Wähler im Kreistag, ging noch einmal auf die Berufsschuldebatte ein. Das jetzt beschlossene Modell sei das Beste gewesen, „was man noch erreichen konnte“. Jetzt gehe es darum, dass die Lösung Bestand habe. Angesichts guter Einnahmen des Landkreises prognostizierte er eine erneute Debatte über die Höhe der Kreisumlage: „Wir stehen Ende 2018 vor der Frage, ob wir mit der Umlage nicht noch einmal deutlich nach unten gehen kann.“