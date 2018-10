Livebands spielen bei der Musiknacht in zwölf Locations

Zwölf Bands aller Stilrichtungen treten am Samstag, 20. Oktober, ab 21 Uhr bei der Wangener Musiknacht in zwölf verschiedenen Locations auf. Den Nachtschwärmern wird bei der 11. Musiknacht ein abwechslungsreiches Programm geboten, teilt der Veranstalter mit.

Das Prinzip ist „einmal zahlen – überall feiern“. Einmal das Eintritts-Bändchen gekauft, kann man von Lokal zu Lokal flanieren und allen Bands zuhören. Das Band gibt es im Vorverkauf für zehn Euro bei allen teilnehmenden Gastronomien sowie bei der „Schwäbischen Zeitung“ Wangen und dem Gästeamt Wangen. Für 13 Euro gibt es das Armband auch an den Abendkassen in allen Veranstaltungslokalen.

Das sind die teilnehmenden Bands und Locations: Am Kreuzplatz Café-Restaurant: „The Tri-Gantics“, Catweazle: „Bleeding Fingers“, Fidelisbäck: „strum & bass“, Mohren Post Gasthaus: „In The Wrong Century“, Horns & Crowns Bar: „The Tuesday Four“, Vivo Café Restaurant Bar: „TonWerk“, Saumarkt Café Bar: „Joe Cocker & Tina Turner“, Museums-Café: „Maybug“, Stadtbräu Rimmele: „Earlybirds“, Puzzles - Oldie Pub: „Two Smoke and the Other One“, Altstadtklause: „elmar.w“, HinderOfen Café: „Blues“. Unter www.wangener-musiknacht.de gibt es alle Infos.