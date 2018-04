Literarisches Forum gastiert wieder in Wangen

Das 57. Literarische Forum Oberschwaben geht in diesem Jahr am 29./30. Juni in Wangen über die (Lese-)Bühne. Den Auftakt macht am Freitag eine Lesung von Verena Boos, am Samstag können ausgewählte Autoren ihre Texte und Gedichte vortragen.

Das Forum wird am Freitag, 29. Juni, 20 Uhr, im Weberzunfthaus eröffnet mit einer Lesung von Verena Boos aus ihrem Roman „Kirchberg“. Boos gab laut Veranstalter beim Forum am 7. Juli 2012 einen Einblick in ihr großes Erzählprojekt über die Geschichte der spanisch-deutschen Beziehungen, aus denen dann der Roman „Blutorangen“ entstand. Es folgte der Roman „Kirchberg“, ein Buch über Sprache und Sprachverlust. Eine Familiengeschichte, deren Handlung in der Gegend um Rottweil angesiedelt ist, wo die Autorin auch wieder lebt.

Das Literarische Forum Oberschwaben 2018 findet dann am Samstag, 30. Juni, von 9 bis 18 Uhr, ebenfalls im Weberzunfthaus in der Zunfthausgasse 11 statt. Für die Auswahl der Lesenden und den Ablauf des Forums gelten wieder folgende Regeln. Wer etwas vorlesen will und bereit ist, seinen Text dem Urteil der Anwesenden auszusetzen, kann sich bis Anfang Juni bei Oswald Burger (Seubertweg 12, 88662 Überlingen, Telefon 07551 / 61964, Mail: oswald.burger@gmx.de) anmelden.

Am Sonntag, 10. Juni, werden die Anmeldungen gesichtet und über die Zulassung entschieden. Die Betroffenen werden danach informiert. Es dürfen nur unveröffentlichte Texte gelesen werden. Die Lesung von Prosatexten sollte nicht länger als zehn bis 15 Minuten dauern, für Lyrik empfiehlt es sich, nicht mehr als fünf bis sieben Gedichte vorzulesen. Wer vorliest, kann seine Texte vervielfältigt mitbringen, vor allem bei Lyrik ist ein schriftlich vorliegender Text für die Beurteilung hilfreich.