Lions Club Wangen-Isny ausgezeichnet

Nach 1934 hat in Nepal im April und Mai 2015 wieder die Erde gebebt. Tausende Tote und ungezählte Sachschäden und zerstörte Gebäude waren die traurige Bilanz dieser schweren Beben. Für den Lions Club Wangen-Isny hieß damals das Gebot der Stunde, Lions-Freunde in Nepal bei Hilfsmaßnahmen für Bebenopfer mit einer Spende finanziell zu unterstützen.

Dabei reichte nach Angaben des Lions Clubs Wangen-Isny die Freundschaft zum Lions Club Kathmandu-Chabahil Jahre vor das Beben zurück, da Lionsfreund Wolfram Bücking seit 2011 immer wieder während seines Urlaubs als Zahnarzt in Nepal an einer kleinen Klinik kostenlos und unentgeltlich tätig sei und die Verbindung zum LC Chabahil aufgebaut habe. Die SZ hatte im Juni 2015 darüber berichtet.

Standen unmittelbar nach den Beben Soforthilfen mit Lebensmitteln, Medikamenten, Decken, Zelten, sowie „healthcamps“ für Augenbehandlungen und Blutspendenaktionen im Vordergrund, konnten dann auch längerfristige Projekte „angepackt“ werden, etwa die finanzielle Unterstützung beim Bau von drei kleinen Häusern für Opferfamilien und die Finanzierung eines Obergeschosses am Neubau der vom Beben zerstörten „Morning Glory Academic School“ in Kaski in der Bergregion vor dem Himalaya.

Dieses Projekt konnte laut Mitteilung im April 2017 mit der feierlichen Eröffnung der neuen Schule abgeschlossen werden. Es sei nur ermöglicht worden, weil sich in einer Joint-Venture-Aktion mehrere Sponsoren zusammengefunden hatten, um den quasi obdachlos gewordenen Schulkindern wieder ein „schulisches Dach über dem Kopf“ zu verschaffen.

Für dieses Projekt bewarb sich der LC Wangen- Isny im Distrikt Deutschland Süd Mitte, zu dem 95 Clubs gehören, um den Wanderpokal „ Silberner Löwe“ 2017/18. Anlässlich einer Distriktversammlung wurde im April dem Club der erste Preis zuerkannt und der Wanderpokal für diese jahresübergreifenden Aktivitäten in Nepal überreicht.