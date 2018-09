Das Mindelheimer Altstadtkriterium hat bei guten äußeren Bedingungen stattgefunden. Zu fahren waren 60 Runden was 66 Kilometer entsprach. Jede zehnte Runde gab es Wertungssprints in denen es galt so viel Punkte wie möglich zu sammeln, um am Ende das Rennen auf den vorderen Plätzen zu beenden. Aus Sicht der Wangener waren Silias Motzkus, Hermann Keller, Peter Clauß, Thomas Lienert, Marco Barke und Fabian Danner am Start. Da nur ein anderes Team zahlenmäßig gleich gut aufgestellt war, wurde die Taktik Manndeckung gewählt.

Im frühen Rennverlauf konnte Herman Keller mit dem Fahrer, auf den er aufpassen sollte, sich vom Feld absetzen und hier wertvolle Punkte sammeln. Hinten im Feld wurden derweil Attacken von seinen Teamkollegen vereitelt. Zur Rennhälfte harmonierte das Duo rund um den Schomburger nicht mehr. Dies hatte zur Folge, dass die beiden Ausreißer wieder eingeholt wurden. Somit begann das Rennen hinten erneut. Es wurden wieder viele Attacken gefahren und jeder der Wangener Fahrer war zwischenzeitlich in einer Spitzengruppe vertreten. Doch keine Gruppe harmonierte und konnte dem Feld auf Dauer entkommen.

Im letzen Renndrittel gelang es Peter Clauß dann doch mit einer vierköpfigen – zunächst unscheinbaren – Gruppe dem Feld zu enteilen. Erst spät erkannten die Konkurrenten die Gefahr und attackierten aus dem Feld. Dabei löste sich der Fahrer vom Feld auf den Thomas Lienert aufpassen sollte. Lienert war jedoch zur Stelle. Gemeinsam fuhren sie in die Spitzengruppe vor. Lienert und Clauß sammelten dann reichlich Punkte und in der doppelt zählenden Schlusswertung überquerten sie auf den Position eins und zwei den Zielstrich.

In der Endabrechnung bedeutete dies, dass Thomas Lienert genug Punkte für den zweiten Gesamtrang gesammelt hatte. Hermann Keller folgte ihm dicht dahinter und wurde Dritter. Peter Clauß verpasste knapp das Podest und kam auf den fünften Platz. Teamkollege Silias Motzkus rundete das tolle Mannschaftsergebnis der Radunionsfahrer mit Rang zehn ab. Diese Ergebnisse zeigen die Leistungstiefe in der Wangener Bundesliga Mannschaft und stimmen positiv auf das Bundesliga Finale, das am 7. Oktober am Biester Berg ausgetragen wird.