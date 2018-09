Sachschaden von rund 5000 Euro ist am Mittwochnacht gegen 0.15 Uhr beim Brand einer Garage im Grüntenweg in Wangen entstanden. Nach eigenen Angaben hatte die Eigentümerin der Garage vergessen, das Licht zu löschen, als sie am Abend ihr Fahrrad in der Garage abgestellt hatte.

Die Wandleuchte dürfte sich laut Polizei überhitzt und dann die unterhalb der Lampe gelagerten Gegenstände in Brand gesetzt haben. Die eingesetzten Streifenbeamten konnten eine schnelle Brandausbreitung bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Wangen, die mit 28 Einsatzkräften und einem Fahrzeug vor Ort waren, eindämmen. Die zunächst evakuierten Hausbewohner wurden in die Obhut der neun Mitglieder des DRK Wangen übergeben.